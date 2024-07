Es spricht eine gewisse Fassungslosigkeit aus dem offenen Brief, den Stefan Herker, Christian Purrer und Gerhard Widmann an die Grazer Stadtregierung geschrieben haben. Anlass das von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) angekündigte Sparpaket, demzufolge in allen Ressorts zehn Prozent einzusparen ist. Die drei Köpfe der großen Sportverbände Sportunion, ASVÖ und ASKÖ weisen im Brief auf die bereits bestehende „finanzielle Unterdotierung“ der Sportbudgets hin.