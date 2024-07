Woher hat der St. Peter Pfarrweg seinen Namen, wo er doch in Waltendorf liegt? Warum stehen auf den Eustacchio-Gründen Ziegelmauertore? Und was hat die ehemalige Bäckerei Kotzbeck mit Raketenwissenschaften zu tun? Wer eine Antwort auf diese Fragen möchte, spaziert am besten mit dem digitalen Guide durch Waltendorf, der im Mehrgenerationenhaus Waltendorf im Rahmen des Erasmus+ Projektes „Senior Explorers of Urban Environments“ - kurz SEE U - entstanden ist.