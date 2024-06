Wenn 120 Inline-Skater beim Cityskating durch Graz rollen, hat der restliche Verkehr kurz Pause. Der Lenker eines 125 ccm-Motorrades wollte das letzten Freitag aber nicht einsehen: Am Neufeldweg ignorierte der Biker die Aufforderung der Verkehrspolizisten, stehenzubleiben. Auch als ein Begleiter der Skater den 20-Jährigen stoppen wollte, bremste der nicht, sondern verletzte den 52-Jährigen leicht. Der Guide wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Graz verbracht und versorgt.

Derweil fuhr der Biker am Neufeldweg weiter. „Anhalteversuche von einem Rettungsfahrer und einem weiteren Guide misslangen“, schreibt die Polizei am Montag. Erst als der 20-Jährige ein Polizeiauto streifte, war die rücksichtslose Fahrt vorbei. Der Biker kam zu Sturz und verletzte sich leicht. „Es lag eine schwere Alkoholisierung vor“, so die Polizei. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Die Teilnehmer des Cityskating blieben unverletzt.