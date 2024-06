Die nächste Baustelle, der nächste Aufreger: Die Holding lässt in der Maiffredygasse und Leonhardstraße die Gleise tauschen, dazu werden zahlreiche Leitungen erneuert. Die Stadt nutzt das, um gleich den ganzen öffentlichen Raum in diesem Abschnitt umzugestalten. Die Baustelle wird mit Montag, 17. Juni, eingerichtet. Die eigentlichen Bauarbeiten starten mit Beginn der Sommerferien Anfang Juli.

Der Plan, den Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) vorgelegt hat, sieht im Wesentlichen vor: Der Durchzugsverkehr vom Glacis kommend in die Maiffredygasse wird gestoppt, sowohl für Pkw als auch für Radfahrer. Dafür werden dort Bäume gepflanzt und Sitzmöglichkeiten geschaffen. Letzteres hat man nach Anrainerkritik reduziert und so auf die Sorge vor einer nächtlichen Partyzone reagiert. Insgesamt werden 15 Pkw-Parkplätze wegfallen, um Platz für Bäume zu schaffen. Vor dem Spar und der Apotheke bleiben aber Pkw-Stellflächen erhalten. Auch in diesem Punkt habe man nach Anrainerkritik nachgebessert.

Neue Verkehrswege für Pkw

Weitere markante Änderung: Von der Schillerstraße kommend kommt man künftig mit dem Auto nicht mehr in die Leonhardstraße, sondern nur in die Lessingstraße. Mit dem Pkw kann man von der Leonhardstraße aus nicht mehr in die Lessingstraße einbiegen, die Einbahn in der Lichtenfelsgasse wird Richtung Elisabethstraße umgedreht. Für Radfahrer bleiben alle Richtungen offen.

Die Koalition verbindet mit den Plänen eine Verbesserung sowohl für die Fahrgäste der Straßenbahn als auch für Fußgänger durch die zahlreichen neuen Bäume und Sitzplätze. Die Opposition übt scharfe Kritik, sowohl an den Maßnahmen selbst als auch am Zeitpunkt: Denn aktuell ist ja auch die Elisabethstraße eine Großbaustelle, weil das Land die Fahrbahn saniert. Damit sind zwei Pkw-Hauptrouten vom Osten Richtung Innenstadt Baustelle.