Körösistraße: Linienbus kollidierte mit Pkw, zwei Verletzte

Unfall Nummer eins passierte am Vormittag gegen 11.30 Uhr auf einer Kreuzung in der Körösistraße. Ein Bus kollidierte hier mit einem Pkw, wobei beide Lenker angaben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Durch den Unfall verletzte sich die Lenkerin des Pkw, eine 61-jährige Grazerin, leicht im Bereich der rechten Hand, sie wurde ambulant im UKH Graz behandelt. Der 37-jährige Buslenker verletzte sich am Nacken, er gab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Im Pkw der Frau fuhr noch ihr 28-jähriger Sohn mit, er blieb durch den Unfall unverletzt. Auch unter den Fahrgästen im Bus gab es keine Verletzten.

Wegen Skater gebremst: Frau stürzte

Auch auf der Alten Poststraße gab es am Freitag, nur eine halbe Stunde später, einen Unfall. Ein Bus der Linie 65 musste plötzlich anhalten, als ein Skateboarder dem Bus gefährlich nahekam. Der Buslenker bremste stark ab, eine im Linienbus stehende 57-jährige Frau verlor die Balance und stürzte. Sie wurde leicht an beiden Ellbogen verletzt, unterschrieb jedoch noch vor Ort einen Revers beim Rettungsdienst. Alle anderen Fahrgäste blieben unverletzt. Der unbekannte Skateboardfahrer hatte die Unfallstelle zu Fuß verlassen.