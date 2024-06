104 km/h zeigte das Gerät kurz vor halb zwölf Uhr nachts bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei am Grabengürtel in Graz-Geidorf an. Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war im Ortsgebiet in Richtung Kalvarienbrücke gerast.

Dazu war der Mann auch noch schwer alkoholisiert, heißt es seitens der Polizei. Die Polizisten hielten ihn an, nahmen ihm an Ort und Stelle den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt.