Nach der Premiere im Vorjahr steigt das größte steirische Nachhaltigkeitsfestival Geco (kurz für Grazer Eco-Festival) zum zweiten Mal in der Grazer Innenstadt und im Rathaus. Im Rahmen der Eröffnung wird es am Freitag eine Podiumsdiskussion im Graz Museum geben. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Chocolatiere Julia Zotter und Klimajournalistin Verena Mischitz sprechen zum Thema Klimakommunikation vs. Klimaausreden. Die Moderation übernimmt Science Buster und Kabarettist Martin Puntigam.

Am Programm stehen Workshops – so teilen etwa Nachhaltigkeitsforscher Thomas Brudermann und die Gründerin des ersten Zero Waste Ladens in der Steiermark, Verena Kassar, ihre Erfahrungen und geben praktische Tipps für ein nachhaltigeres Leben. Geführte Spaziergänge zu Themen wie Kreislaufwirtschaft oder nachhaltigem Einkaufen zeigen den Gästen die grüne Seite der Stadt und bringen sie zu spannenden nachhaltigen Projekten und Initiativen.

Dass Nachhaltigkeit auch in die gehobenste Form der Gastronomie Einzug gehalten hat, zeigen Christoph Mandl von der Saziani Stub‘n in Straden, Michael Wankerl von der Gerüchteküche und Alexander Posch von der „Goldenen Birn“ in Graz. Die drei renommierten Köche bzw. Küchenteam haben insgesamt 10 Gault Millau-Hauben erkocht. Je zwei Stunden (oder solange sie noch was zu verkochen finden) gibt es für den guten Zweck je ein Gericht aus ihren exklusiven Küchen zu verkosten, das jeweils mit den Produkten eines regionalen Produzenten oder Lieferanten entwickelt wurde.

Auch die Kultur kommt am Geco Festival nicht zu kurz, mit einem Kabarettauftritt von David Scheid (Sheeeesh!) und DJing von DJ Gentlebert, Majda Krivograd & Lilly Jagl geben einen musikalischen Ausblick auf das STERRRN Festival 2024.

