Der Grazathlon, bei dem mehr als 6000 Läufer und Läuferinnen am Samstag auf ihre Kosten kamen, ist Geschichte. Die Hindernisse mit so vielsagenden Namen wie „Hupf in Gatsch“ sind weggeräumt. Gatsch ist im Augarten, wo Start, Ziel und acht Hindernisse zu finden waren, allerdings noch immer allgegenwärtig. In der Nähe der großen Murnockerl: großflächiger Matsch. Ein noch schlimmerer Anblick bietet sich beim Kinderspielplatz. Der Fußballwiese ist anzusehen, dass hier mit schwerem Gerät Material an- und abtransportiert wurde. In den Gatschrillen, die sich in die Wiese hineinziehen, sammelt sich das Wasser.