Am Freitag gibt es an der Universität ab 17 Uhr nun erstmals ein „Fest, das Grenzen überwindet“, wie der programmatische Titel der Veranstaltungsserie heißt. Bei freiem Eintritt wird in Zusammenarbeit mit La Strada ein Klang- und Augenschmaus am Grazer Uni-Gelände geboten, der es in sich hat: Unter dem Motto „Kunst und Wissenschaft sind Schwestern“ gibt es einerseits Vorlesungen, Führungen und Lesungen, andererseits jede Menge Kunst und Kulinarik. Mit „Grenzenlos durch die Nacht ...“ geht es dann im ppc in die Aftershowparty.