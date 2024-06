Sechs Privatkliniken gibt es in Graz, dass es hierbei einen gewissen Wettbewerb gibt, liegt auf der Hand. Die Privatklinik Kreuzschwestern in Graz-Geidorf wurde nun für 40 Millionen Euro umgebaut und erweitert und verpasste sich damit einen gewünschten „Hotelcharakter“, wie Geschäftsführer Robert Untermarzoner erklärt. Am Mittwoch, 5. Juni fand nun die Segnungs- und Eröffnungsfeier im Beisein von Bischof Wilhelm Krautwaschl statt.