3000 bis 5000 Euro pro Sitzplatz – mit diesen Kosten rechnet man im Grazer Rathaus, wenn man ein neues Fußballstadion errichten würde. Macht bei einer neuen 15.000er-Variante 45 bis 75 Millionen Euro, dann hätte man im Wesentlichen dieselbe Größe wie aktuell in der Merkur Arena in Liebenau. Will man Platz für 20.000 Leute haben, liegt man schon bei 60 bis 100 Millionen Euro – alles noch ohne Grundstückskosten oder weitere mögliche Nutzungen. Viel Geld für eine klamme Stadt. Das ist ein Grund, warum sich die Stadtpolitik so schwer tut, die Frage endlich zu beantworten: Kommt ein zweites Fußballstadion in Graz oder nicht?