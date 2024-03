Dass die Merkur-Arena in Graz bis zum August „sicherer“ wird, steht fest. Und dass dort künftig mit Sturm und GAK zwei Bundesligisten ihre Heimspiele austragen werden, so gut wie. In welcher Form genau aber das Liebenauer Stadion nachgerüstet wird, ist in Details noch offen – auch wenn sich nun der Nebel nach und nach lichtet: So gilt seit dem gestrigen Sicherheitstreffen als fix, dass die Toiletten der Auswärtsfans künftig doch nicht nach Autobahnraststätten aussehen werden. Sondern „wie in Italien“, heißt es.