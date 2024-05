Ein Mischung aus elektronischer Kunst und Musik – das zeichnet das springfestival aus, das gerade und noch bis 2. Juni in Graz stattfindet. Donnerstagnacht gab es mit dem Blasmusik-Techno von „Meute“ auf den Kasematten einen ersten Höhepunkt, insgesamt sind fast 100 nationale wie internationale Acts an verschiedenen Orten in der Stadt zu hören.