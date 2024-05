Nur acht Prozent aller Gebäude in Graz sind vollständig im Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister (AGWR) erfasst. Und das ist nur die Spitze des Eisberges, was das Datenchaos in jenem Register betrifft, das neben anderen Aspekten auch die Basis für die Einhebung einer Leerstandsabgabe ist. In Graz gewährte man Einblick, um deutlich zu machen: Mit der Einführung einer Leerstandsabgabe ist so schnell nicht zu rechnen.