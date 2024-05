Auf der Straße hat sich diesmal niemand festgeklebt, es war eine neue Protestform, mit der die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation am Montagnachmittag auf die Straße gingen. Mit sogenannten „Gehzeugen“, also Holzkonstruktionen in Pkw-Größe, zog man diesmal durch die Stadt und legte den motorisierten Individualverkehr für kurze Zeit still. Die Route startete am Schloßbergplatz und führte den Kaiser-Franz-Josef-Kai. Die Forderung der Protestierenden: Das Grundrecht auf Klimaschutz soll in der Verfassung verankert werden.

Die „Gehzeuge“ wurden vom österreichischen Zivilingenieur Hermann Knoflacher entworfen und symbolisieren den übermäßigen Raumanspruch von Luxusautos in städtischen Gebieten. Die Motivation der Teilnehmenden gibt die Letzte Generation in ihrer Presseaussendung weiter: „Es gibt bereits viel bessere Mobilitätskonzepte als den motorisierten Individualverkehr, die nicht nur klimaschonender, sondern auch effizienter sind. Außerdem würden sie die Lebensqualität erheblich verbessern – das würde ich mir auch für Graz, der Stadt mit der schlechtesten Luft Österreichs, wünschen“, sagt etwa Magdalena Vith (24), die sich in ihrem Architekturstudium mit Stadtplanung beschäftigt. Leider scheitere die Umsetzung solcher Konzepte an der zögerlichen Haltung unserer Regierung, die auch beim Klimaschutz notwendige Entscheidungen hinauszögere. „Ich finde das verantwortungslos“, so Vith.

„Die Straße ist der richtige Ort für Protest. Auch wir haben das Recht, Platz einzunehmen“, meint dazu auch Tobias Ederer (20), Fahrradkurier, der sich an dem Protest beteiligte.

Die Emissionen im Verkehrssektor in Österreich sind laut Letzter Generation seit 1990 nicht gesunken – ganz im Gegenteil. Die Landes- und Bundesregierung investiere Millionen in den Ausbau von neuen Straßen, anstatt – wie vom Klimarat vorgeschlagen – dieses Steuergeld in den Ausbau von öffentlichem Verkehr zu investieren. „Öffentlicher Raum muss fair und nachhaltig genutzt werden, anstatt ihn veralteten Verkehrsmitteln zu überlassen, die unsere Zukunft und Lebensqualität beeinträchtigen“, sagt Pressesprecherin Anna Freund (23). Ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung würde Bürgerinnen und Bürger ermächtigen, die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Die Letzte Generation kündigt an, ihre Proteste weiterzuführen, bis ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung verankert ist.