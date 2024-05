Nächste Störaktion der Letzten Generation in Wien. Dieses Mal blockierten die Klimaaktivisten im Frühverkehr am Mittwoch die stark befahrene A23 und den Wiener Matzleinsdorfer Platz. Dort klebten sich die Mitglieder der Letzten Generation fest. Die Polizei löst die Demonstration schnell auf. Mit der Aktion kritisieren die Demonstrierenden die Politik, die für den Stillstand der Klimapolitik verantwortlich sei. Es ist bereits die dritte Aktion binnen dreier Tage in der Bundeshauptstadt.

Mit einem „Feueralarm“ hatten die Klimaaktivisten schon Dienstagfrüh im Wiener Bezirk Hietzing auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Ziel der Aktion war es, Bundeskanzler Karl Nehammer aufzuwecken, der trotz der Klimakatastrophe noch immer schlafen würde.

Bereits am Montag hatten die Aktivisten rund um die als „Klima-Shakira“ bekannt gewordene Anja Windl mit einer Aktion vor einem Wiener Supermarkt für Aufsehen gesorgt. Sie hatten vor Ladenöffnung zunächst den Eingang blockiert und dann orange Farbe verschüttet, als Mitarbeitende des Supermarkts den Eingangsbereich freimachen wollten. Mit ihrem Protest machten die Mitglieder der Letzten Generation auf die durch den Klimawandel bedingte Lebensmittelknappheit aufmerksam.