Wie genau es zu diesem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass der Flug einer 33-jährigen Grazerin mit ihrem Gleitschirm am Samstag dramatisch endete: Nahe der Pischkalm im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde sie gegen 17 Uhr von einem Wanderer entdeckt – nach ersten Informationen hing die Frau kopfüber mit ihrem Gleitschirm in einer Baumkrone fest. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, standen nach dem Notruf des Wanderers „eine Alpinpolizistin mit elf Kräften der Bergrettungen Bruck an der Mur und Kapfenberg sowie mit sechs Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur im Einsatz“. Die Frau wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz West gebracht.