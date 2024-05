„Ein Fahrrad ist eigentlich jedes Mal dabei“, schüttelt Markus Trebuch den Kopf. Er ist bei der Organisation Sea Sheperds Österreich aktiv und reinigt seit mehr als fünf Jahren regelmäßig die Murufer in Graz. „Wir sind eine Meeresschutzorganisation, in Ermangelung eines Meeres in Österreich kümmern wir uns eben um Flüsse und um Seen“, lacht Trebuch. Einmal im Monat ist er mit einem Team Ehrenamtlicher an der Mur in Graz unterwegs und fischt Müll heraus.

Neben dem obligaten Fahrrad sind auch Autositze, Autoreifen, Klobrillen, Spielekonsolen und anderes mehr zu finden. „Das meiste sind aber wirklich Dosen und Plastikflaschen, die die Leute achtlos wegwerfen. Und Zigarettenstummel“, erzählt Trebuch. Eine Beobachtung hat er gemacht: Rund um die Erzherzog-Johann-Brücke sind immer wieder kleine Schlüssel zu finden. „Wohl von den Liebesschlössern, die an der Brücke angebracht werden. Offenbar treffen nicht alle ins Wasser“, mutmaßt Trebuch.

Aktionstag zum Frühjahrsputz am 4. Mai, Treffpunkt um 9.30 Uhr in der Augartenbucht

Am Samstag, den 4. Mai, werden die Sea Sheperds wieder unterwegs sein. Diesmal aber nicht alleine, denn es ist der große Aktionstag zum Frühjahrputz der Stadt Graz. Das Umweltamt trommelt engagierte Abfallsammler zusammen, um gemeinsam Müll entlang des Murufers aufzuklauben.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr bei der Augartenbucht, ab 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Ausklingen im Ressourcenpark mit Verlosung toller Preise. „Alle helfenden Hände sind willkommen“, wie es heißt. Um Anmeldung unter abfallwirtschaft@stadt.graz.at wird gebeten.