„Wir hatten keine Taschenrechner, sondern Rechenschieber, und wir wussten nicht, dass es so etwas wie Computer einmal geben wird“. In die Welt von Schülern und Schülerinnen im Jahr 1964 entführte Rudolf Paschek am Freitag seine Zuhörer im Vortragssaal der Grazer Ortweinschule in der Körösistraße. Acht Absolventen und eine Absolventin der HTL, die vor 60 Jahren maturiert hatten, fanden dort am Freitag zum Maturatreffen zusammen.