Hier finden Sie die geplanten Termine für die Osterspeisensegnung in den Grazer Pfarren. Zu den Fleischweihen in den Pfarren des Bezirks Graz-Umgebung geht es hier.

Pfarre Graz-Andritz:

Neustift – Pension Günther 10 Uhr

Ziegelwerk 10.30 Uhr

Pfarrkirche Graz-Andritz 11 und 12 Uhr

Oberandritz Tropperkapelle 11.30 Uhr

Pfarre Graz-Christkönig:

Messkapelle St. Johann und Paul 13 Uhr,

Obere Schwarzkapelle 14 Uhr,

Untere Schwarzkapelle 14.30 Uhr

Pfarrkirche Graz-Christkönig 15 Uhr

Scherersiedlung 15 Uhr

Pfarre Graz-Christus der Salvator

Pfarrkirche Graz-Salvator 10, 13 und 14 Uhr

Pfarre Graz-Dom

Grazer Dom 10 und 15 Uhr

Pfarre Graz-Gösting

Pfarrkirche 11 und 14 Uhr

Raach 10 Uhr

Katholikentagskapelle 12.30 Uhr

Kapelle Robert Mlekus-Weg 13.30 Uhr

Weidweg 15 Uhr

Pfarre Graz-Graben

Ursprungweg 11 Uhr

Pfarrkirche Graz-Graben 11, 14 und 15 Uhr

Pfarre Graz-Heiligster Erlöser im Landeskrankenhaus

Pfarrkirche Graz-Hl. Erlöser/LKH 19 Uhr

Pfarre Graz-Herz Jesu

Kirchplatz 11, 12 und 14 Uhr

Kapelle Polzergasse 15 Uhr

Pfarre Graz-Hl. Blut

Stadtpfarrkirche 10 und 15 Uhr

Pfarre Graz-Hl. Johannes Bosco

Reininghauspark 10.30 Uhr

Kapellenwirt (Kärntnerstraße 193) 11 Uhr

Innenhof von Quartier 7 bei den Reininghausgründen 14 Uhr

Pfarrkirche 14, 15 und 16 Uhr

Pfarre Graz-Kalvarienberg

Pfarrhof 10, 11 und 14 Uhr

Pfarre Graz-Karlau

Pfarrkirche 15 Uhr

Pfarre Graz-Kroisbach

Pfarrkirche 11 und 14 Uhr

Gösser Marterl 12 Uhr

Pfarre Graz-Liebenau, St. Paul

Pfarrkirche 12 Uhr

Hof der Familie Tieber 13.30 Uhr

Park der Postsiedlung | Alte Post, Puntigamer Siedlung 14 Uhr

Haus der Senioren Liebenau 15 Uhr

Barbarakapelle im Liebenauer Park | Engelsdorf 15.30 Uhr

Pfarre Graz-Maria Himmelfahrt

Pfarrkirche 8, 9, 10, 11, 12, 14 und 15 Uhr



Pfarre Graz-Mariahilf

Barmherzigenkirche 8 Uhr

Lendplatz 10 Uhr

Pfarrkirche 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr

Pfarre Graz-Mariatrost

Basilika 11.30, 13.30 und 16 Uhr

Pfarre Graz-Münzgraben

Pfarrkirche, 14 und 15 Uhr

Pfarre Graz-Puntigam

Pfarrkirche 11 und 14 Uhr

Brauquartier 11 Uhr

Kirche am Zentralfriedhof 13 Uhr

Pfarre Graz-Ragnitz

Pfarrkirche 15 und 17 Uhr

Fugger Kreuz 9 Uhr

Kainbach Fußballplatz 9.30 Uhr

Milchgraben Fam. Nagl 10 Uhr

Ragnitztalweg-Siedlung 14 Uhr

Gölles Kreuz 14.30 Uhr

Marienkapelle 15.30 Uhr

Schönberger Kreuz 16 Uhr

Pfarre Graz-Schmerzhafte Mutter

Pfarrkirche 15 und 16 Uhr

Pfarre Graz-Schutzengel

Pfarrkirche 14 Uhr

Allerheiligenkirche (Graz-Eggenberg) 14 Uhr

Gemeindepark (Graz-Hl. Schutzengel) 15.15 Uhr

Pfarre Graz-St. Andrä

Kirche Graz-St. Lukas 13 Uhr

Pfarrkirche Graz-St. Andrä 14 Uhr

Graz-Welsche Kirche 16 Uhr

Pfarre Graz-St. Christoph in Thondorf

Kapelle in Thondorf 14 Uhr

Pfarrkirche St. Christoph in Thondorf 15 Uhr

Pfarre Graz-St. Elisabeth

Pfarrkirche 10, 11, 12 und 15 Uhr

Wohnquartier Q4 14 Uhr

Pfarre Graz-St. Johannes

Seelsorgezentrum Graz-St. Johannes 15 Uhr

Jageritsch-Kapelle 16 Uhr

Kirche am Zentralfriedhof 13 Uhr

Pfarre Graz-St. Josef

Pfarrkirche 11.45 und 16 Uhr

Ostbahnhof 11 Uhr

Pfarre Graz-St. Leonhard

Pfarrkirche 15 Uhr

Pfarre Graz-St. Peter

Caritas Pflegewohnhaus Graz-St. Peter 10.30 Uhr

Pfarrkirche 11 und 16 Uhr

Ambrosisiedlung 11 Uhr

Kirche St. Rupert Hohenrain 11 und 16 Uhr

Fasangasse, Kreuz, St. Rupert Hohenrain 11 Uhr

Moosbrunnkapelle 12.30 Uhr

Kaiserwirtkapelle, St. Rupert Hohenrain 13 Uhr

Johanneskapelle 13.30 Uhr

Sternäckerweg 52a, Parkplatz, Graz-St. Peter 14 Uhr

Neufeldwegkapelle 14.15 Uhr

Kaiserwirtkapelle, St. Rupert Hohenrain 14.15 Uhr

Breitenwegkapelle 15 Uhr

Rastbühel Kapelle, St. Rupert Hohenrain 15 Uhr

Prof.-Franz-Spath- Ring-Siedlung 15.30 Uhr

Mariensäule beim GH Marienbräu15.30 Uhr

Hohenrainsiedlung 16 Uhr

Kirche St. Rupert Hohenrain 16 Uhr

Pfarre Graz-St. Veit

Geierkogel St. Veit 9 Uhr

Oberschöckl-Weinbergweg 9 Uhr

Pflegeheim Erika Horn 9.45 Uhr

Bergkirche Kalkleiten 10.30 Uhr

Kapelle Stattegg 11.30 Uhr

Winterkapelle/GH Feldwirt 12 Uhr

Weinzödl-Kapelle 12.30 Uhr

Pfarrkirche 12.30 und 15 Uhr

Pfarre Graz-St. Vinzenz

Vinzenzkirche 11 Uhr

Pfarre Graz-Straßgang

Greitjosel-Kapelle 9.30 Uhr

Center West 10.30 Uhr

Gedersberger Paarkapelle 10 Uhr

Mantscha/Kapelle 10.45 Uhr

Pflegewohnhaus Graz-Straßgang 11 Uhr

Seiersberg/Kapelle 11.30 Uhr

Kehlberg/Gasthaus Orthacker 11.30 Uhr

Schlosskirche St. Martin 12 Uhr

Neuseiersberg/Mariensäule 13.30 Uhr

Straßgang/Rupertikirche 14 Uhr

Pirka/Kapelle 14 Uhr

Windorf/Kapelle 14.30 Uhr

Straßgang/Pfarrkirche 15 Uhr

Pfarre Graz-Süd

Heimgartenverein Schönau 12.30 Uhr

Schönauparksiedlung 13 Uhr

Kapelle Raiffeisenstraße 14 Uhr

Pfarrkirche Graz-Süd 15 Uhr

Pfarre Graz-Waltendorf

Kapelle Waltendorf 14 Uhr

Pfarrkirche 15 Uhr

Hinweis: Die Daten dieser Liste stammen von der Diözese Graz-Seckau und von der Evangelischen Kirche und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie einen Fehler bemerken, bitte um eine Nachricht an graz@kleinezeitung.at!