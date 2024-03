Satte 41,7 Millionen Euro investieren Stadt und Holding in neue Wasserleitungen. Konkret in die Wassertransportleitung von Feldkirchen nach Graz und in die Wasserversorgung im Murfeld. Durch die 6,8 Kilometer lange Transportleitung werden im Schnitt 15 Prozent des täglichen Wasserbedarfs in Graz gedeckt, in Spitzenzeiten und bei Störfällen bis zu 50 Prozent. Die Leitung wurde 1950 gebaut, jetzt wird sie nach und nach um 26,7 Millionen Euro saniert und teils neu verlegt. Der Gemeinderat gibt morgen dafür grünes Licht, Baustart soll 2025 sein.