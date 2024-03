An der Kreuzung Kreuzgasse und Bergmanngasse im Grazer Bezirk Geidorf ist Freitagfrüh gegen 7.30 Uhr ein Unfall passiert: Ein Motorradfahrer (58) kollidierte mit dem Pkw einer Lenkerin (46). Er kam zu Sturz und wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

Zum Unfallhergang: Die Frau war in der Kreuzgasse Richtung Osten gefahren und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Bergmanngasse nach links in diese einzubiegen, wie die Polizei schildert. Sie hielt vor der Haltelinie an, sah, dass die Fahrzeuge in der Bergmanngasse standen und nahm an, dass die Ampel dort auf Rot stand. Sie fuhr los und bog nach links ein. Die Ampel war aber auf Grün gesprungen, der Mann fuhr mit seinem Motorrad los. Er stieß gegen die rechte vordere Längsseite des Pkw der 46-Jährigen und kam so zu Sturz.