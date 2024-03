Mittwochnacht ist es am Balkon einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Der dort wohnhafte 58-Jährige dürfte sich beim Löschen Verletzungen zugezogen haben.

Balkonbrand in Geidorf: Bewohner verletzt

Feuerwehreinsatz in Graz

Am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ist auf dem Balkon der Wohnung eines 58-Jährigen in Graz-Geidorf ein Brand ausgebrochen. Der Mann konnte den Brand selbstständig löschen, laut eigenen Angaben habe er sich dabei auf unbekannte Weise eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen, wie die Polizei berichtet. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins LKH Graz gebracht.

Durch den Brand entstanden vorwiegend Schäden an der Fassade des Wohngebäudes. Weitere Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.