Das mit dem Applaus und dem Durschneiden der roten Bänder nahm am Donnerstag im Center West fast kein Ende, wurden doch im Grazer Einkaufszentrum am Weblinger Gürtel gleich drei Neueröffnungen gefeiert. So konnte Martin Wittigayer, seines Zeichens Centerleiter, etwa Pearle-Geschäftsführer Christoph Gruber zum neuen Shopkonzept gratulieren – es sei österreichweit erst die zweite Filiale des Fachoptikers in neuem Design. Im Erdgeschoß des Center West wiederum startet die Lifestyle-Marke Esprit mit einer neuen Produktausrichtung – und im Obergeschoss wurde ein aus Leibnitz bekannter „Hot Fox Fashion Store“ mit Mode, Schuhen, Handtaschen und Accessoires aus Italien, Frankreich sowie der Türkei eröffnet.