Im Geschäft in der Griesgasse 1, gleich beim Südtirolerplatz, haben sich in den letzten Tagen die Holzregale Zug um Zug gefüllt. Schrauben in diversen Größen, Silikontuben und Malerkrepp haben Platz gefunden, Zangen und Schraubenschlüssel zeigen in der Auslage auf den ersten Blick, was für ein Neuzugang in der Griesgasse zu vermelden ist. Paul Feiertag ist dort als „Stadthandwerker“ mit einer Eisenwarenhandlung eingezogen. „Wir sind eine Art kleiner Baumarkt. Bei uns bekommt man von Schrauben bis zu Malerfarben alles“, so der junge Grazer.