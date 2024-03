Nur wenige Nicht-Filipinos hätten diese Auszeichnung bisher bekommen, freut sich Perry Zmugg. Der Grazer ist der erste Österreicher, der als „Hero of FMA“, also Held der philippinischen Kampfkünste (Filipino Martial Arts) ausgezeichnet wurde. „Das ist die größte Auszeichnung, die man in diesem Bereich auf den Philippinen bekommen kann“, so Zmugg. Geehrt wurde er vom philippinischen Senatspräsidenten persönlich für seinen Einsatz in den philippinischen Kampfkünsten Kombatan-Arnis.

Im Zuge seiner Teilnahme am FMA World Festival konnte er auch sein Wissen im Heimatland der philippinischen Kampfkünsten zeigen und im Rahmen von diversen Trainings vermitteln: „Eine schöne Möglichkeit, etwas zurückzugeben“, sagt Zmugg. Besonders gefreut hat es ihn auch, so Österreich etwas bekannter auf den Inseln zu machen.

Zmugg betreibt in Graz-Geidorf eine Kampfkunstschule und ist mehrfacher Weltmeister u.a. in der koreanischen Kampfkunst Hapkido und in Arnis, daneben lehrt er aber auch chinesische Stile wie Shaolin Kung Fu und Wing Chun, brasilianisches Jiu Jitsu, Thai- und Kickboxen.