Die Bauarbeiten am Opernring, die im April starten, werfen ihre Schatten voraus. Im Zug des Projekts werden auch die dortigen Baustandorte saniert. Vier Kastanien und ein Schnurbaum in diesem Ring-Abschnitt sind so schwer geschädigt, dass sie gefällt werden müssen. Schon im Herbst kündigte man außerdem den „Umzug“ von fünf gelbe Rosskastanien an, die im Bereich des Operncafés wachsen.