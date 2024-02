Eröffnen wir unsere Spaziergänge sonst mit Hündchen Lilly oder dem geschätzten Stadthistoriker Karl Kubinzky, versuchen wir diesmal einen neuen Weg, den der viel diskutierten künstlichen Intelligenz. Die Auskunft über die Girardigasse kommt via Handy-App prompt: „Sie ist nach dem österreichischen Schriftsteller und Dichter Friedrich Wilhelm von Girardi benannt, liegt im historischen Zentrum von Graz und ist bekannt für ihre charmante Atmosphäre, mit bunten Gebäuden und kleinen Geschäften. Die Gasse ist ein beliebtes Ziel für Touristen und Einheimische, die dort spazieren gehen, einkaufen oder in gemütlichen Cafés verweilen möchten“. So weit die künstliche Intelligenz. Ob ihre Erzählung stimmt, schauen wir uns vor Ort an. Mit Lilly an der Leine hinein in die Gasse, die vom Kaiser Josef-Platz zum Ring führt.