Der erste Spaziergang im neuen Jahr nimmt Anleihe am Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das diesmal der Erzherzog Albrecht-Marsch eröffnete. Aus noch unerfindlichen Gründen zog es Lilly in die Albrechtgasse, denn es findet sich dort nichts, was für ein Hunderl reizvoll wäre: kein Baum, keine Fleckerl Wiese. Mag sein, dass das neun Monate alte Cockerspanielfräulein die Gasse als Durchzugsweg ins Joanneumviertel wählt.