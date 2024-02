Die Sparbücher waren die Kur für das Dezember-Fieber, an dem Stadtpolitik wie auch Verwaltung verlässlich kurz vor Weihnachten stets erkrankt sind. Man hatte ein Budget, aber was tun, wenn es nicht vollständig verbraucht wurde? Ausgeben, wofür auch immer. Weil sonst, so die damalige Logik, drohen für das kommende Jahr Kürzungen.