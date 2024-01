Da staunte ÖVP-Chef Kurt Hohensinner nicht schlecht, als ihm Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) beim Budgetgemeinderat im Dezember vorrechnete, er, Hohensinner, sei quasi Herr über 49 Prozent des Budgets – 95,4 Millionen Euro von gesamt 196 Millionen Euro des laufenden Cashflows liegen in Hohensinner-Ressorts, so Eber damals. Schaut viel aus, der Ärger in der ÖVP war entsprechend groß: Denn in Wahrheit ist es viel weniger, weil in der markanten Tortengrafik Landesgelder nicht herausgerechnet waren. Ein kleiner Griff in die statistische Trickkiste.