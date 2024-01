Der Kriegssteig, der 260 Stufen steil nach oben vom Schloßbergplatz zum Uhrturm führt, ist frei derzeit zugänglich. Wege, die von ihm abzweigen, aber nicht. Das liegt aber nicht an einer leidigen „Wintersperre“, die in den vergangenen Jahren verlässlich für Ärger sorgte, sondern an Sturmschäden. „Die Aufräumarbeiten sind im Gang, aber derzeit liegt noch zu viel Geäst herum, daher ist manches aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das gilt auch für den Herbersteingarten“, sagt Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.