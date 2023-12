Die Vanillekipferln sind verputzt? Wohnzimmercouch und Fernbedienung noch warm? Gut so. Denn Sie sollten ausgeruht und gestärkt sein, geht es doch in Graz auf dem Weg ins neue Jahr ab sofort Schlag auf Schlag. Gar schon ab dem heutigen Freitag. Bevor die Landeshauptstadt gleichsam auf den Höhepunkt in Form der großen Show auf dem Hauptplatz zusteuert, sprühen im alten Jahr noch einmal die Funken – auch ohne Feuerwerk, dafür kommt‘s von Herzen:

29. Dezember: Der Countdown startet heute auf dem Grazer Mariahilferplatz. „Single Silvester“ ist ab 18 Uhr das Motto, wenn die „Gloria Allstars“ mit Schlagermelodien Amor ein wenig unter die Arme greifen.

30. Dezember: Am Samstag spielt es ebenfalls auf dem Mariahilferplatz „Bauernsilvester“: Unter der Regie der Bauernbundes und der taktvollen Begleitung von „Greakariert“ startet die Party um 16 Uhr – und wird mit dem Rhythmus von „Egon 7“ um 19 Uhr fortgesetzt.

31. Dezember: Und weil aller guten Dinge drei sind, startet ebenfalls am Mariahilferplatz der große „Silvesterlauf“. Um 12.30 Uhr drehen zunächst die Jüngsten ihre Runden, ehe um 13 Uhr die Erwachsenen wahlweise eine fünf oder zehn Kilometer lange Runde drehen können. Und schließlich geht am Sonntag vor dem Grazer Rathaus einmal mehr die Post ab: Beim schon traditionellen „Silvesterspektakel“ bringen musikalische Einlagen meterhohe Wasserfontänen, Feuerbälle und Laserstrahlen zum Tanzen – bei insgesamt fünf Showblöcken: „Musical on fire“ spielt es von 17.30 bis 17.50 Uhr sowie von 21. bis 21.20 Uhr, „The final countdown“ von 19.30 bis 19.50 und von 22.30 bis 22.50 Uhr und schließlich die große Silvestershow von Mitternacht bis 0.20 Uhr.