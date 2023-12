Das Weihnachten meiner Kindheit ist für mich mit Wohligkeit verbunden – mit Familie, gutem Essen und dem Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Wir haben sehr einfach und bescheiden in der Siedlung neben der Barackensiedlung hinter dem Urnenfriedhof gelebt, aber ich habe ein gutes Zuhause gehabt. Wir hatten einen großen Garten mit Obstbäumen und vielen Hasen und Gänsen und einem Ententeich. Bis zum 14. Lebensjahr habe ich im Zimmer meiner Eltern geschlafen, wir hatten keine Dusche, und in der Küche einen Herd, der mit Kohle geheizt wurde und der auch das Zimmer mit heizte. Ich höre heute noch dieses Knacken im Ofen in der Kuchl.