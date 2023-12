Der Moscheeverein Ihlas bereitet einen großen Umzug vor. Bisher war der Verein in der Ägydigasse aktiv, bald siedelt man in die Elisabethinergasse. Das früher legendäre Lokal „Scheff“ samt Kegelbahn wird nun in eine Moschee umgewandelt. Der Eigentümer hatte die Liegenschaft 2021 verkauft, der Verein hat den Kauf dem Vernehmen nach über Spenden finanziert.