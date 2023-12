Im Merkur City Office wurde die Neutorapotheke wieder eröffnet, in der Ragnitzstraße hat „Spar Express“ an der Turmöl-Tankstelle wieder aufgesperrt.

Zwei Wiedereröffnungen nach kräftiger Modernisierung: Im „Haus der Kaufmannschaft“, das auch den ursprünglichen Hauptsitz der Merkur-Versicherung bildete und mittlerweile als Merkur City Office fungiert, hat diese Woche die Neutorapotheke nach dem Umbau wieder ihre Türen geöffnet. Die Apotheke hat im Haus eine lange Tradition – bereits seit 1917 ist diese im Haus untergebracht. „Wir freuen uns auf die nächsten 106 Jahre“, sagte Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur-Versicherung, bei der Eröffnung und betonte, dass eine so lange Partnerschaft auf „viel Vertrauen, Loyalität und Wertschätzung“ beruhen müsse.

Vor der Neueröffnung wurde kräftig modernisiert: Auch das Lager wurde etwa mithilfe eines Roboters automatisiert, was den Mitarbeitern die Möglichkeit geben soll, sich noch mehr auf die Kundenberatung zu konzentrieren. Zudem kann man ab sofort durch das 24-Stunden-Terminal rund um die Uhr rezeptfreie Produkte kaufen.

Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur-Versicherung, mit Doris Binder-Krenn und Johann Winkelmaier von der Neutorapotheke Graz © Merkur/Nikola Milatovic

In der Ragnitzstraße 127 hat rechtzeitig zur Weihnachtszeit der Tankstellenshop an der Turmöl-Tankstelle wieder aufgesperrt. Der neu gestaltete Shop lädt auf 80 Quadratmetern Verkaufsfläche auf eine Kaffeepause und zum Lebensmitteleinkauf ein. Ein vor allem vor Weihnachten praktisches Service gibt es auch: Die Postpartner-Annahmestelle für Briefe und Pakete, welche an sechs Tagen die Woche geöffnet hat. Betrieben wird der Shop von der Firma Doppler, Stationsleiterin und damit Ansprechperson vor Ort in der Ragnitz ist Melissa Szorger.

Der Tankstellenshop erfülle „für die Menschen in und um den Grazer Stadtteil Ragnitz eine Nahversorgerfunktion“, erklärt Spar-Geschäftsführer Christoph Holzer. Kundenfreundlich sei nicht nur die Postfiliale, sondern auch die „superlangen Öffnungszeiten“. Geöffnet ist an sieben Tagen die Woche, jeweils von sechs bis 22 Uhr.