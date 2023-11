Am Papier stehen die Fußgänger ganz oben in der Prioritätenliste der Verkehrsplanung und Stadtpolitik. Aber im Alltag? Steigt die Zahl der verunglückten Unfälle, wie Zahlen der Statistik Austria zeigen. 187 Fußgänger wurden im Jahr 2022 bei Unfällen in Graz verletzt. Das ist österreichweit der höchste Wert auf Bezirksebene. Auf ganz Österreich bezogen nahm die Zahl der getöteten und verletzten Fußgänger zuletzt wieder zu: Österreichweit starben 49 Personen im Vorjahr, im Jahr 2021 waren es 37 – das war gleichzeitig der absolute Tiefstand seit Aufzeichnungsbeginn 1961.