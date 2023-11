Ob am Nachmittag mit der ganzen Familie samt Kleinkind im Kinderwagen oder beim Abendtermin für die Ü-18: Spaß hatten alle bei der Roller Disco, die am Freitag (17. November) in der Helmut List Halle stattfand. Kat Argarate und Brookie Chapman vom Verein Space Quads hatten zu dem Event geladen. Fotograf Richard Großschädl hat die schönsten Bilder vom Event für uns eingefangen. Es war bereits die zweite Roller Disco, die in Graz über die Bühne ging und es soll nicht die letzte gewesen sein, wenn es nach den Space Quads geht.