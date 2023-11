Es ist für Außenstehende nicht leicht, dem politischen Hin und Her zu folgen. Noch dazu, wo sich im Grundsatz alle Parteien einig sein: Die Baustellenförderung für Unternehmer soll verbessert werden, die neuen Regeln sollen sich an der Wiener U-Bahn-Förderung orientieren. So wurde es einstimmig im Gemeinderat im Oktober beschlossen. Und trotzdem liegen sich Grüne und ÖVP politisch in den Haaren.