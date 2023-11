Der Streit rund um eine ordentliche Baustellenförderung für Unternehmen geht weiter. Dabei hatte es nach einem einstimmigen Beschluss im September-Gemeinderat so ausgehen, als würde die Stadtpolitik nun an einem Strang ziehen. Der Beschluss auf Antrag des Grünen-Klubchefs Karl Dreisibner lautete: Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) soll eine Reform der Baustellenförderung vorlegen, die sich am Wiener Modell orientiert.