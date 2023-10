Bloß der Regenguss sollte sich in Schneeflocken verwandeln - ansonsten ist an diesem Dienstagvormittag im Grazer Zentrum plötzlich alles für den Advent angerichtet. Ab Beginn der Sporgasse blinzelt jene Weihnachtsbeleuchtung, die ein „Frohes Fest“ wünscht, und hoch über der Herrengasse spielt es überhaupt das komplette Romantikprogramm - der kleine Uhrturm strahlt und die kleine Murinsel und das Glockenspiel-Pärchen und und und. Doch so schön es ist, so unerwartet kommt es auch. Startet die Grazer Weihnachtsbeleuchtung nicht erst Mitte November?