Weder steht ein Wochenende vor der Tür noch beginnt irgendein Reiseverkehr. Vermutlich aber sorgt die Kombination aus verstärktem Verkehrsaufkommen und verstärktem Muskelkrafteinsatz an Innenstadt-Baustellen dafür, dass an neuralgischen Grazer Straßenzügen kaum etwas vorangeht. So meldet auch die Antenne Steiermark um kurz vor 16 Uhr: „Es staut wegen Überlastung im Baustellenbereich. Deswegen staut es auch in der Heinrichstraße in Richtung Parkstraße, Elisabethstraße in Richtung Glacisstraße, Münzgrabenstraße in Richtung Norden und Grazbachgasse in Richtung Glacisstraße. Zeitverlust bis zu 1 Stunde. Weicht am besten großräumig über den Bahnhofgürtel aus.“

Betroffen sind naturgemäß auch Fahrgäste der Grazer Buslinien, die bereits seit einigen Minuten via Anzeigen an den Haltestellen informiert werden. Vor allem die Passagiere der Linien 31 und 39 brauchen laut Graz-Linien viel Geduld - die betreffenden Busse schauen vorübergehend um 40 Minuten später als geplant vorbei...