Um den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit ging es am Dienstag am Rand einer Verhandlung am Landesgericht Graz. Ein Lehrling zur Handelskauffrau (19) holt sich eine Schelte von Richter Raimund Frei ab. Sie hätte im Zuge einer Diversion 120 Sozialstunden ableisten müssen. "Es ging sich nicht aus wegen Führerschein und Berufsschule", bedauert sie.