Die „Balkan-Biker“ feierten Ende November in einem Biker-Lokal in der Südsteiermark. Es „war Party“, bis ein Gast (53), nicht einmal Mitglied des Klubs, „Stress“ machte. Die technischen Daten: erst Vorglühen daheim und dann in fünf Stunden oder zehn weiteren großen Bieren auf 2,0 Promille.