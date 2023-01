Der Angeklagte scheint irgendwie aus der Zeit gefallen. Er geht einer Profession nach, die vom Aussterben bedroht ist, weil die Kriminalität sich zunehmend in virtuelle Welten verlagert. Als altmodischer Taschelzupfer allerdings war der schmächtige Ungar (48 oder 52 Jahre alt, je nachdem, welchem Pass man glaubt) in Graz unterwegs, um in Lokalen großen Fang zu machen. Einmal hat er laut Zeugen ein paar Frauen "voll intensiv angestarrt". Kurz darauf waren deren Brieftaschen weg. Ein andermal nutzte er die Zigarettenpause von zwei Lokalgästen, um deren Rucksäcke zu stehlen. Beute: Bargeld, Handys, Pässe.