Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kenishirotie - stock.adobe.com

Tragisch hat im Herbst 2018 die Verwechslung von Tabletten für eine 71-Jährige in einem Grazer Pflegeheim geendet: Die Frau starb, die zuständige Pflegehelferin wurde angeklagt. Die Beschuldigte wurde am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe in der Höhe von 5400 Euro verurteilt. "Es tut mir unendlich leid", beteuerte die Frau, die sich schuldig bekannte, unter Tränen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.