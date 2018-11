Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schenkkreis-Causa wird vor Gericht Stück für Stück durchleuchtet © Jürgen Fuchs

In der Backstube, beim Blumenhändler, in Gartenhütten, im Partyraum, beim Wirt ums Eck oder am Berg: Die Frage im Pyramidenspiel-Prozess ist mittlerweile nicht mehr, wo im Raum Voitsberg, sondern wo eigentlich nicht gespielt wurde. Am Mittwoch waren mehrere Zeugen am Wort, die neue Anwerbungsorte ins Spiel brachten. Opfer, die hoffnungsfroh an die wundersame weststeirische Geldvermehrung (aus 10.000 mach 80.000 Euro) geglaubt haben.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.