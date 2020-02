Facebook

Dem Bären geht es an den Kragen: Eine Szene von der Bärenjagd in Pöllau am Greim im Bezirk Murau © Anita Galler

Nach fünf Jahren Pause wurde am Rosenmontag in Pöllau am Greim (Gemeinde St. Peter am Kammersberg) das Bärenjagen vor großem Publikum gezeigt. Wir haben bereits im Vorfeld ausführlich darüber berichtet. Nach rund einer halben Stunde Bärenjagen setzten die Faschingrenner ihren Lauf in Pöllau am Greim fort, um am Nachmittag das Spektakel beim Gasthof Berghof nochmals zu zeigen, am Abend vor dem Betläuten um 19 Uhr war das Faschingrennen der Tradition gemäß zu Ende.