Mit dem Narzissenkorso in Altaussee feiert die Festwoche heute mit Tausenden Besuchern ihren Höhepunkt. In den vergangenen beiden Jahren hatte es wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen bzw. fand nur in sehr abgespeckter Form ohne Publikum statt. Die intensiven Vorbereitungen dauerten für viele der mehr als 3.000 Helfer aus der Region bis in die Nacht bzw. Morgenstunden an.