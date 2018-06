Mehr als 20.000 Gäste reisen jedes Jahr an, um die Skulpturen aus Hunderttausenden weißen Blüten zu bestaunen. Das Verkehrskonzept ist mittlerweile sehr ausgereift - eine frühe Anreise empfiehlt sich dennoch.

Rechtzeitig losfahren: Das ist die Devise für die Anreise zum Fest © APA/BARBARA GINDL

Zum Narzissenfest werden jährlich mehr als 20.000 Gäste erwartet. Heute, Samstag, gehen ab 10 Uhr unter anderem das Gartenfest sowie der Spezialitäten- und Handwerksfest in Bad Aussee über die Bühne. Krönender Abschluss ist auch heuer am Sonntag der Bootskorso ab 14.30 Uhr.

Das Verkehrskonzept ist mittlerweile sehr ausgereift, ein paar Regeln gibt es dennoch zu beachten. "Bitte reisen Sie früh genug an", appelliert Christian Seiringer, Obmann des Festvereins, an alle Besucher. Ist man dann einmal im Ausseerland angekommen, kann eigentlich nicht mehr viel passieren.

Am Samstag vor dem Narzissenfest: Oldtimer kurven durchs Ausseerland

Anhand eines gut beschilderten Leitkonzepts werden Auto und Busse zu den vorhergesehenen Parkplätze geführt. Von dort wiederum geht's am Sonntag per Shuttle zum Stadtkorso (Beginn 8 Uhr), der im Zentrum von Bad Aussee über die Bühne geht bzw. im Anschluss danach nach Altaussee, wo heuer der Bootskorso (14.30 Uhr) präsentiert wird.

Das Stadtzentrum von Bad Aussee ist am Samstag zwischen 9 und 17.30 Uhr und am Sonntag zwischen 7 und 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Pkw werden ausnahmslos von der B145 in Bad Aussee über die Landesstraße 702a nach Altaussee zu den dortigen Parkplätzen abgeleitet. Weitere Infos zur Anreise hier!

Der Eintritt kostet 15 Euro und beinhaltet sowohl den Stadt- als auch den Bootskorso sowie den Transport dazwischen mit den Shuttlebussen.

Für den morgigen Festsonntag ist übrigens tolles, warmes Ausflugswetter prognostiziert.

